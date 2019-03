Revolte! ÖTV-Präsident tritt nach Streit zurück

Bei dieser möchte die Gruppe laut Informationen Klausners eine Statutenänderung bewirken, die die Organisationsstruktur des ÖTV dezentralsieren soll und dem Länderkuratorium mehr Macht geben soll. „Die Pläne sehen teilweise so aus, dass man die Südstadt als Bundesleistungszentrum zerschlagen will und komplett auf Individualförderung österreichweit umstellen will. Das würde das Ende der Zusammenarbeit mit Wolfgang Thiem und mit Günter Bresnik bedeuten“, so Klausner. „Wenn wir einen der besten und erfolgreichsten Trainer der Welt in der Südstadt haben: warum kann man mit ihm nicht zusammenarbeiten?“, fragte Klausner.