SPÖ sagt vor Stichwahl Neutorsperre wieder ab

Paukenschlag eineinhalb Wochen vor der Bürgermeister-Stichwahl in der Stadt: SPÖ-Herausforderer Bernhard Auinger kündigt an, auch im Falle seines Wahlsieges die umstrittene Neutorsperre nicht umsetzen zu wollen. Zum Hintergrund: Die SPÖ hat am Sonntag in allen „Neutorbezirken“ verloren, während die ÖVP stark zugelegt hat. Die Altstadt soll dennoch verkehrsberuhigt werden.