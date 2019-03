„Für alle Spitalspatienten die gleiche Qualität“

„Krone“: Am Sonntag stürzte ein Flugzeug in Äthiopien ab, drei Ärzte aus Oberösterreich fanden den Tod. Geht Ihnen das persönlich nahe?

Franz Harnoncourt : Ich bin den Spitälern und Ärzten hier verbunden. Ich bin daher sehr betroffen. Ich kenne einige Kollegen, die an verschiedenen Stellen der Welt arbeiten. Ich kann auch erahnen, was das für die Familien bedeutet, denn mein Bruder kam bei einem Autounfall ums Leben. Doch das ist 30 Jahre her.