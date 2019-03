„Außerirdisch, göttlich“ - Medien-Echo auf Ronaldo

Simeone kalt erwischt

Der Argentinier musste sich zudem von Ronaldo gewissermaßen ein Spiegelbild vorhalten lassen. Seine drei Treffer feierte der Portugiese just mit jenem beidhändigen Griff in den Schritt, den Simeone beim Hinspiel gezeigt hatte. Simeone hatte dafür eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro zahlen müssen.