Nächster Hermann Maier gesucht

In der Hermann Maier-Heimat Flachau gibt es am kommenden Sonntag (17. März) ein ganz besonderes Ski-Event für Nachwuchs-Hoffnungen der Jahrgänge 2008 bis 2012: Beim Ski-Talentetag gibt es einen Ausrüstungs-Vertrag mit Atomic in der Höhe von 7000 Euro zu gewinnen. In der Jury sitzen unter anderem Marlies und Benni Raich.