Bonnie Tyler: Neues Album als Frischzellenkur

Die 80er-Jahre wurden nicht zuletzt durch die zwei Top-Hits „Total Eclipse Of The Heart“ und „Holding Out For A Hero“ zu Tylers größter Karrierephase und mit dem Album „Faster Than The Speed Of Night“ eroberte sie 1983 gleichermaßen den europäischen wie auch amerikanischen Markt. Frei nach dem deutschen TV-Moderator Peter Illmann setzte sich zunehmend die Doktrin „keine ist geiler als die Tyler“ durch. Ganz so gut lief es dann Anfang der 90er-Jahre nicht mehr, da musste schon der deutsche Hitfabrikant Dieter Bohlen unter dem Pseudonym Howard Houston aushelfen, um ihr drei durchwegs erfolgreiche Alben auf den Leib zu schreiben. Seitdem tritt Tyler vorwiegend mit den großen Hits vergangener Tage auf und verwaltet ihr respektables musikalisches Erbe mit der einen oder anderen Tour, die sie vornehmlich durch Europa führt. Ein eher missglückter Song-Contest-Auftritt für England 2013 (Platz 19) tat ihrer allgemeinen Popularität keinen Abbruch.