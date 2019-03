Bei Zugunfall zerstörtes Haus wird abgetragen

Ein riesiger Bagger gräbt sich in die Eingeweide des beschädigten Hauses in Munderfing. Ein Anblick, den sich Marianne (79) und Jakob V. (82), die 62 Jahre darin gewohnt hatten, ersparen. Das Ehepaar, das nach dem Unfall vorübergehend bei Sohn Franz untergekommen war, wird schon bald eine gemeinnützige Wohnung in Munderfing beziehen, die seitens der Gemeinde angeboten wurde.