52 Wundinfektionen bei „Liesln“ nach Hautkrebs-OP

Zahlen sollen weiter gesenkt werden

Ziel dieser Studie sei, die Zahlen weiter zu senken, auch wenn die Menge an Hautkrebspatienten von Jahr zu Jahr zunimmt. Fehlerquellen können damit rascher entdeckt, Gegenmaßnahmen effizienter gesetzt werden. „Kollegen aus dem Wiener Bereich wollen uns das jetzt nachmachen. Beispielsweise wissen wir nun, dass Infekte vor allem am ersten Tag des Eingriffs auftreten können“, so Exler.