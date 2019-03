Die Grazer Märchenbahn wird jetzt erwachsen

„Kunst im Stollen“ nennt sich das Projekt, das sie gemeinsam entwickelt haben und das am Montag Premiere feiert: Zwei Ein-Mann-Performances haben sie in der Regie von Simon Windisch entwickelt, in denen sie „Im Bauch“ der Stadt wühlen. Die beiden Darsteller Rudi Widerhofer und Martin Brachvogel mussten dafür sogar einen Märchenbahn-Führerschein machen.