FPÖ-Diskussion kostete „Rote Nasen“ an Image

Haben Sie Erfahrungen mit ähnlichen Angelegenheiten?

Meine Erfahrungen sind zwei ganz andere Probleme im Vereinswesen, das mit dem Fall der Roten Nasen absolut nichts zu tun hat: Einerseits werden Politiker verdächtigt, befreundeten Vereinen von Blasmusik bis Sport Spenden zukommen lassen, die nicht Parteigeld sind, sondern aus dem Budget des Staates oder Landes stammen. Was am Rande des Amtsmissbrauchs sein kann. Andererseits gibt es Vereine als parteinahe Organisationen, die dann unter Verdacht stehen, parteipolitische Kommunikation zu übernehmen - ohne jedoch an die für Parteien geltenden Gesetze gebunden zu sein.