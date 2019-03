Das perfekte Wochenende in Geinberg genießen

Samstag, nach dem Aufwachen: Wann immer das auch ist. Himmlisch, einmal keinen Wecker zu stellen, einfach schlafen, solange man will (und kann). Kein Stress, kein Gassigehen (obwohl auch Hunde in einigen der Villen willkommen wären), kein Alltag – einfach nur Entspannen, der Tag ist heute nicht in Uhrzeiten/Termine eingeteilt; nicht einmal das Frühstück drängt, denn auch hier gilt die wunderbare Freiheit nicht festgelegter Essenszeiten, was so viel heißt wie – à la carte im Restaurant Aquarium bis 18 (!) Uhr oder privat in der Villa.