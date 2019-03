„Sinnesrausch“ rund um den noblen Pöstlingberg

Steiler geht’s nur in Lissabon

Weiter geht’s um ein anderes altes Wahrzeichen von der oberösterreichischen Landeshauptstadt zu treffen. Die Pöstlingbergbahn. 1897 errichtet in der Meterspur, wurde sie 2009 auf 900 Millimeter umgespurt und so mit dem Linzer Straßenbahnnetz verbunden. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h beginnen wir in den historisch anmutenden Garnituren unsere Reise. An Luxusvillen (bis zu 6000 Euro pro Quadratmeter Grundpreis!) trägt uns die vermutlich immer noch steilste Adhäsionsbahn der Welt vorbei an Stationen wie Bruckneruniversität, Tiergarten oder Hoher Damm. 4,14 Kilometer gilt es zu überwinden – in 20 Minuten. Maximale Neigung 116 Prozent. Steiler geht’s nur in Lissabon. Das sei an dieser Stelle allen Bahnfreaks verraten. Und rund 500.000 Passagiere sind es, die jährlich die Berg-Bahn in Linz benützen.