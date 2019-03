Ex-Schüler für Blutbad in Brasilien verantwortlich

„Traurigste Szene, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe“

„Das war die traurigste Szene, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich bin sehr traurig, dass sich so etwas in São Paulo, in Brasilien, ereignet hat“, sagte der Gouverneur von São Paulo, Joao Doria, nach einem Besuch des Tatorts. „Ich bin konsterniert, geschockt.“ Der Gouverneur ordnete eine dreitägige Trauerzeit in dem Bundesstaat an.