A 5: Freie Fahrt bis zur tschechischen Grenze

Die Verkehrsentlastung, die der Bau der A 5 für die leid- und lärmgeplagten Anrainer von Poysdorf mit sich brachte, ist enorm. Auch in Drasenhofen erwartet man sich Verbesserungen. Schon im September soll es so weit sein. „Ja, wir sind im Zeitplan“, heißt es von Seiten der ASFINAG. Dann kann man vom Knoten Eibesbrunn über die „Nord“ bis Poysbrunn fahren und von dort ohne Ampel oder Kreuzung bis an die Grenze.