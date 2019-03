Weiterhin Fahndung nach wilder Verfolgungsjagd

Am Grenzübergang Walserberg verlor die bayerische Polizei in der Nacht auf 6. März den Wagen endgültig aus den Augen. Beim Fluchtfahrzeug handelt es sich um eine schwarze oder dunkelgraue, hochmotorisierte Audi Limousine des Typs „S6“ mit verdunkelten Scheiben. Ein solcher Wagen wurde am Wochenende davor aus einem Autohaus in St. Pölten-Hart gestohlen. Ob es sich tatsächlich um dieses Auto handelt, steht aber laut Polizei noch nicht eindeutig fest. Auffallend bei dieser „S“-Variante sind die silber lackierten Außenspiegel sowie vier Auspuffrohre.