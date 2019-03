Mütter-Initiative wirbt für Konsum von Cannabis

Die Frau in den 30ern sitzt in ihrem Wohnzimmer, der Geruch von Marihuana liegt in der Luft. Zabitsky wehrt sich gegen die vielen Erwartungen an Mütter. „Ich soll Vollzeit arbeiten, die ganze Zeit bei meinen Kindern sein, ein sauberes Haus haben, meine Rechnungen pünktlich bezahlen und auch noch die Winterreifen rechtzeitig wechseln“, sagt sie. „Auf meinen Schultern lastet so viel - aber ich bin auch nur ein Mensch. Cannabis hilft mir, meine täglichen Aufgaben besser zu erfüllen!“