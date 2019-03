Opa trotz Vorwürfe nur für die Schläge verurteilt

Leicht hatte es Hanna (Name geändert) nie im Leben. Die sozialen Verhältnisse in ihrem Umfeld waren desolat, die Mutter interessierte sich kaum für das Mädchen. Der Stiefvater und der Opa dafür allerdings umso mehr - wenn auch auf eine abscheuliche Weise. Zwei Jahre lang sollen die beiden Männer das Kind missbraucht und vergewaltigt haben. „Zum Spaß“ wurde die damals Achtjährige auch brutal mit einem Holzknüppel verprügelt. In ihrer Verzweiflung vertraute sich Hanna ihrer Mutter an, doch die unternahm nichts.