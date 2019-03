Raser mit 190 km/h gestoppt

Ein Probeführerscheinbesitzer (27) aus Niederösterreich ist am Dienstag in der Obersteiermark gestoppt und angezeigt worden, nachdem er in einer 100er-Zone mit 190 km/h unterwegs gewesen war. Der Mann gab an, er habe einen Verwandten im Spital besuchen müssen, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Er wird angezeigt.