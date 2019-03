Männer versenden ihr bestes Stück per Post

DIe US-Firma Dick at your door hält mit ihrem Geschäftsmodell nicht lange hinterm Berg. Immerhin sagt der Name schon alles. Ja, sie schicken Schoko-Penisse an die Tür deines Feindes oder Freundes, der mal geärgert werden sollte. Sie kommen hübsch verpackt, damit keiner mit dem Inhalt rechnet. Einem 22 Zentimeter großen Nachbau des besten Stückes des Mannes in verschiedenen Schokosorten.