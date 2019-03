Hütter wieder an Knie und Schulter verletzt

Pechvogel

Im APA-Gespräch hatte sich Hütter am Dienstag als „Teilzeitskifahrerin“ bezeichnet. „Ich war zweimal in der Saison verletzt. Ich bin stolz, dass ich mich zweimal zurückgekämpft habe.“ Das nun erfolgte dritte Comeback ging für sie bitter zu Ende, eine weitere längere Pause droht. Zum ersten Mal musste die 26-Jährige Mitte Dezember eine mehrwöchige Pause einlegen, eine MRI-Untersuchung hatte eine Knorpelfraktur an der rechten Oberschenkelrolle ergeben. Zum zweiten Mal dann nach der Abfahrt in Garmisch. Hütter zog sich bei einem Sturz einen Innenbandeinriss im rechten Knie, sowie einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu und verpasste die WM in Aare.