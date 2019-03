Am Freitag demonstrieren Tausende Schüler

Die größte Demonstration am Freitag wird in Wien stattfinden. Schüler treffen sich bereits am Vormittag an zentralen Punkten, um von dort zur Großkundgebung am Heldenplatz um 13 Uhr zu marschieren. „Danach ziehen wir durch die Innenstadt, vorbei an zentralen politischen Orten“, teilte die Organisation mit. Weitere Proteste in anderen Bundesländern finden in Linz, Salzburg-Stadt, Bregenz, Klagenfurt und Villach statt. Die meisten davon starten bereits am Vormittag und damit in der Schulzeit.