Intervallfasten: Trend-Diät wird zum Hype

Unter #Obesity Code finden sich zahlreiche Erfolgsgeschichten der gleichnamigen Diät. Sie basiert auf einem bereits 2016 erschienen Buch von Dr. Jason Fung. Der Schlüssel der Diät ist hormonelles Gleichgewicht, wie zum Beispiel die Ausgleichung von Insulin im Körper. Geschehen soll das durch intermittierendes Fasten und dem Verzehr von Gemüse, das oberirdisch wächst, Äpfel, Beeren, Butter und Olivenöl. Gegessen werden soll in Intervallen - einige Stunden nichts und einige Stunden ist das Essen erlaubt. So soll der Körper in den Stunden, in denen nichts verzehrt wird, auf die Fettreserven zugreifen.

Im Netz wird die neue Trend-Diät weiterempfohlen.