„Grüne mit Äthiopien-Airline wegschicken!“

FPÖ-Landeschef: „Letztklassig, Rücktritt“

Mathiaschitz habe sich mit dieser Äußerung über Evelyn Schmid-Tarmann „disqualifiziert“, so Darmann. „Es markiert den Tiefpunkt politischer Kultur, wenn eine Bürgermeisterin in Ausübung ihres Amtes einer politischen Mitakteurin, mit der sie sich sogar in einer Koalition befindet, einen Platz in einem Todesflugzeug wünscht.“ Das sei an Geschmacklosigkeit gegenüber den Opfern und Angehörigen der Katastrophe und gegenüber einer gewählten Gemeinderätin „nicht zu überbieten“. „Das ist letztklassig und erfordert den sofortigen Rücktritt von Mathiaschitz“, sagt Darmann.