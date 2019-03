Franzose gab sich als Terror-Opfer aus: Haftstrafe

„Mir ging es nicht gut“

„Mir ging es nicht gut, meine Freundin hatte mich gerade verlassen“, sagte der Mann in Anwesenheit mehrerer Opferfamilien. Die Behörden hatten ihn auf die offizielle Opferliste aufgenommen, nachdem er eine Eintrittskarte für das Konzert der US-Band Eagles of Death Metal vorgelegt hatte, die am 13. November 2015 im Bataclan spielte. Das Ticket war jedoch gefälscht. Zudem hatte er sich als Freund einer Getöteten ausgegeben.