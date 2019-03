Regierungs-Appell an Länder: „Lückenlos umsetzen!“

„Es wird so nicht kommen“, sagte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Und sein Genosse und Landeshauptmann in Kärnten, Peter Kaiser, meinte: „Mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit“ werde das Gesetz nicht in dieser Form beschlossen. Trotz dieses Widerstands mancher roter Landeshauptleute wird die Reform der Mindestsicherung kommen - die Bundesregierung ließ sich trotz vernichtender Urteile im Begutachtungsverfahren nicht von ihrem Pfad abbringen und hat die Reform am Mittwoch im Ministerrat abgesegnet.