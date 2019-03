Britney Spears bekommt ihr eigenes Musical

Die Show „Once Upon a One More Time“ werde ab dem 29. Oktober zunächst in Chicago laufen, soll aber später an den Broadway kommen, teilte die 37-Jährige am Dienstag mit. Das Stück, eine Art feministisches Märchen, setzt sich aus Spears‘ Hits zusammen. Schon der Titel spielt auf ihr Debütalbum „Baby One More Time“ an.