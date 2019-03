Betrogen und begrapscht: Horrorfahrt im Uber-Auto!

Eklat beim Fahrdienst Uber: Ein Fahrer, der in New York eine Passagierin aufnahm, die wenig später einschlief, fuhr mit der Frau rund 100 Kilometer zu weit in eine andere Stadt, um den Preis für die Fahrt in die Höhe zu treiben. Als die Frau aufwachte, begrapschte sie der 25-jährige Chauffeur auch noch …