Emilia Clarke verteidigt Nacktszenen bei „GoT“

Viel wichtiger als „Game of Thrones“ auf seine Nacktszenen zu reduzieren sei es doch, die Wichtigkeit von Frauen in der Serie zu diskutieren, so Clarke weiter. „Ich kann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag darüber sprechen, wie wichtig Frauen in dieser Show sind“, zeigte sich die Britin euphorisch. „Sie hat die Serienlandschaft sowie die Sicht auf die Branche geändert - eine ganz grundlegende und wichtige Sache.“