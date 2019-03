TU Wien lässt Sonden unversehrt 75 km tief fallen

Der Start erfolgte am 4. März in Kiruna in Nordschweden und nach Auswertung der Daten freuen sich die Studenten, „dass unser Experiment plangemäß verlaufen ist“, so Christoph Fröhlich, Präsident des Space Teams. Die drei Sonden wurden in einer Höhe von 75 Kilometern ausgeworfen und erreichten im freien Fall eine Spitzengeschwindigkeit von 800 Metern pro Sekunde (2880 km/h, also mehr als die doppelte Schalgeschwindigkeit). Durch den Luftwiderstand und die Rotation wurden sie dann abgebremst und prallten schließlich mit etwa 25 Metern pro Sekunde (90 km/h) am Boden auf.