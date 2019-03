Experte warnt vor Falschmeldungen

Der Pädiater führte zahlreiche Studien an, in denen eindeutig die positive Wirkung der Immunisierungen belegt wurde. Umgekehrt gebe es aber auch regelmäßig die Belege für die Schädlichkeit von Defiziten im Impfsystem. In Japan hätte es 1974 Berichte über neurologische Reaktionen auf die Keuchhustenvakzine (Pertussis) gegeben. Zwei Kinder starben im Umfeld einer Impfung. Die Vakzine wurde vom Markt genommen.