Lagerfeld-Nichte über Erbe: „Wir erwarten nichts“

Als Christiane 2015 im Alter von 84 Jahren starb, sei es ihr ausdrücklicher Wunsch gewesen, dass ihr Bruder nicht in der Traueranzeige erwähnt wird, sagte auch Pastorin Beth Anderson. Diese Distanz hatte in der Familie nicht immer geherrscht. Einem inzwischen auch schon verstorbenen Sohn gab Lagerfelds Schwester den Namen Karl Arthur, wie die Zeitschrift “Gala“ in ihrer am Donnerstag erscheinenden Ausgabe berichtete.