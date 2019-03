2 Nächte für 2 Personen in Salzburg gewinnen!

Erleben Sie einen dreitägigen (zwei Nächte) Städte-Wellness-Trip im Salzburger Romantik Hotel Gmachl ****s und verbinden Sie aufregende Stunden in der Mozartstadt mit Erholung in der prämierten Wellnesswelt! Jetzt den (absolut kostenlosen) Reise-Newsletter „Reisezeit“ abonnieren, wöchentlich die besten Deals sichern und alles Wissenswerte über angesagte Urlaubsziele in Ihrem Postfach erfahren!