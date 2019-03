Steirerin (85) von Unbekanntem verletzt

Die Steirerin war am Nachmittag vom Stadtzentrum aus über die Bismarckstraße, Ringstraße, Mozartweg in Richtung Schillerstraße von einem unbekannten Mann verfolgt worden. In der Schillerstraße sprach er die 85-Jährige an und sagte in gebrochenem Deutsch „Geld, vier Kinder“. Die Frau ignorierte ihn und ging weiter. Plötzlich griff der Mann von hinten um ihren Kopf herum, schlug ihr ins Gesicht und stieß sie zu Boden. Ein in der Nähe befindliches älteres Ehepaar bemerkte den Angriff und versuchte ihr zu Hilfe zu kommen. Der Unbekannte ließ daraufhin von seinem Opfer ab und rannte davon.