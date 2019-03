Self Esteem sorgt für Spaß im britischen Pop

Als Teil der Sheffielder Indie-Band Slow Club ist Rebecca Taylor in gewissen Kreisen schon länger geplant. Unter dem Pseudonym Self Esteem veröffentlichte sie unlängst ihr erstes Soloalbum namens „Compliments Please“. Darauf zeigt sie sich musikalisch rund erneuert und erzählt im Interview, was es mit dem ganzen Projekt so auf sich hat.