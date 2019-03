Hausverbot: Angreifer (21) tritt auf Security ein

Es war nicht der erste Vorfall, in den der junge Flüchtling verwickelt war. Deswegen hatte er auch Hausverbot in einem Einkaufszentrum neben dem Salzburger Hauptbahnhof. Als ihn der 26-jährige Security-Mitarbeiter aus dem Tennengau erkannte, forderte ihn dieser auf, das Gebäude, in dem unter anderem ein Fast-Food-Lokal untergebracht ist, zu verlassen.