Wie viel Eigenverantwortung ist uns zumutbar?

Strengere Regeln für Almbetreiber?

In der Folge verurteilte das Tiroler Landesgericht den Almbauern in erster Instanz zu einer Schadenersatzzahlung von 490.000 Euro, was von vielen als zu hoch kritisiert wurde. Bauern fürchteten um ihre Existenz und drohten mit der Schließung ihrer Almen für Wanderer - zu groß war die Angst davor, selbst in eine ähnliche Situation zu schlittern. Es ist ein schrecklicher Fall, das steht außer Frage. Doch hätte er durch mehr Hausverstand und Eigenverantwortung oder vielmehr durch strengere Regeln für Almbetreiber vermieden werden können?