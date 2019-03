Ursachen, Irrtümer und neues Wissen zu Migräne

Was weiß man heute über die Ursachen? Sind diese gänzlich entschlüsselt?

Früher hieß es, Migräne sei ein Leiden hysterischer Frauen oder Folge einer psychischen Störung. Längst wissen wir, dass nichts davon stimmt und Migräne keine eingebildete Krankheit ist. Gerade in den vergangenen Jahren hat die Forschung viele Erkenntnisse gewonnen. Auch Wissenschafter aus Innsbruck haben substanziell daran mitgewirkt. Migräne ist eine neurobiologische Erkrankung des Gehirns. Das heißt: im Gehirn funktionieren bestimmte Areale nicht so, wie sie bei gesunden Menschen funktionieren. Es gibt gute Beweise dafür, dass das Risiko, Migräne zu bekommen, stark erblich bedingt ist. Meistens wird die Erkrankung in mütterlicher Linie weitervererbt. Eineiige Geschwister sind überdurchschnittlich häufig betroffen. Es gibt also so genannte Migräne-Familien.