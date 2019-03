Attacke mit Messer und Hammer: Bursche verletzt

Der 18-Jährige kam nach der Tat in die Polizeiinspektion Plüddemanngasse und erstattete die Anzeige, dass er gegen 23 Uhr in der Plüddemanngasse, auf Höhe der Hausnummer 69, von einem Unbekannten beraubt worden sei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Bei der Befragung des Opfers gab dieser an, dass er zu Fuß stadteinwärts gegangen und plötzlich von einem Unbekannten angehalten worden sei. Dieser habe ihn mit einem Messer und einem Hammer attackiert, worauf er dem Verdächtigen mehrere hundert Euro ausgehändigt habe. Darauf sei der Verdächtige in Richtung stadteinwärts geflüchtet. Das Rote Kreuz lieferte den 18-Jährigen in das Landeskrankenhaus Graz ein.