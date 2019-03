Lavanttal: Wald und Wiese stehen in Flammen!

Der Brand ereignete sich in einem Waldstück in Unterauerling (Gemeinde Preitenegg). Laut Auskunft der Einsatzkräfte war ein Baum auf eine Stromleitung gestürzt, was schließlich das Feuer entfacht hatte. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Preitenegg, Schiefling und Bad St. Leonhard. Sie konnten ein Ausbreiten des Brandes verhindern.