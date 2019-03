Felicity Huffman: Anklage wegen Bestechung von Uni

Die Fälle reichen demnach bis ins Jahr 2011 zurück. Laut NBC wurden mindestens 40 Menschen angeklagt. Durch „Bestechung und andere Formen des Betrugs“ hätten die Betroffenen versucht, die Annahme ihre Kinder zu erwirken, heißt es demnach in der Anklage. Betroffen seien unter anderem die Universitäten Georgetown in Washington, Yale in Connecticut, die University of Texas sowie Stanford, die University of Southern California und die UCLA in Kalifornien.