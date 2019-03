Peitschenhiebe und Haft für Anti-Kopftuch-Anwältin

„Sotudeh wurde vom Revolutionsgericht wegen staatsfeindlicher Propaganda zu fünf und Beleidigung des obersten Führers (Ali Khamenei) zu zwei Jahren Haft verurteilt“, sagte der Richter Mohammad Moghiseh am Montag der Nachrichtenagentur ISNA. Da Sotudeh das Urteil nicht anerkannt habe, werde der Fall automatisch an ein Berufungsgericht weitergeleitet, so der Richter, der von Menschenrechtlern für die Verurteilung, Folter und Hinrichtung zahlreicher politisch Verfolgter verantwortlich gemacht wird.