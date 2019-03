Pöltl und Spurs erstmals mit sechs Siegen in Serie

Die San Antonio Spurs haben sich am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) auch bei den Dallas Mavericks durchgesetzt und mit einem 112:105 erstmals in dieser Saison sechs Siege in Serie gefeiert. Jakob Pöltl war neuerlich in der Startformation aufgeboten. Er steuerte vier Punkte, sieben Rebounds, drei Assists, zwei Steals und einen blockierten Wurf in 28:55 Minuten bei.