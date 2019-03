Wolff: Mercedes ist nur „in der Challenger-Rolle“

Weltmeister Mercedes ist vor dem Formel-1-Saisonstart in Australien „von der Favoritenrolle in die Challenger-Rolle gerückt“. So brachte Motorsportchef Toto Wolff den Status quo bei den „Silberpfeilen“ auf den Punkt. Der Wiener erwartet Ferrari in Melbourne ganz vorne und eine weitere Aufholjagd seiner Truppe. Champion Lewis Hamilton hat Wolff „noch nie so gut drauf gesehen nach dem Winter“.