Fehlende Gehälter: Karius-Klage gegen Besiktas

Karius patzte am Wochenende nicht zum ersten Mal im Kasten der Türken. Nun kritisierte ihn sogar sein eigener Trainer in der Öffentlichkeit. Senol Günes hätte Karius am liebsten sofort mit Ersatzkeeper Tolga Zengin ersetzt. „Lasst es mich so sagen: Wenn Tolga einsatzfähig gewesen wäre, hätte ich ihn sofort aufgestellt“, so Günes.