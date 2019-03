Generalstabschef fordert eindringlich mehr Geld

Der „dringende Investitionsstau“ wird mit drei Milliarden Euro beziffert. Ohne Investition werde es 2025, also in sechs Jahren, in allen Bereichen zu einem Verlust von Fähigkeiten kommen, in der Luftraumüberwachung genauso wie bei der Mobilität und der Ausrüstung. Der Generalstab zeigt auch auf, dass das Bundesheer in den vergangenen 15 Jahren „regelrecht leer geräumt und in allen Bereichen halbiert“ worden sei.