Peintner weg! „Lugge“ jetzt in zweiter Reihe

Das war eine sehr wichtige Entscheidung des VSV! Trainer Gerhard Unterluggauer, der intern bei allen angeeckt hat, wird in die zweite Reihe abgeschoben. Bisher war er Trainer und Sportdirektor in Personalunion - künftig ist er nur noch Sportmanager. Nach der schwachen Saison mit dem dritten Aus in der Zwischenrunde in Folge war das die einzig richtige Entscheidung - die vom kompletten Vorstand einstimmig getroffen wurde.