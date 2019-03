„I-Tüpfelchen“ Pinkelnig vor Iraschko-Stolz Dritte

Skispringerin Eva Pinkelnig hat es zum zweiten Mal in ihrer Karriere auf das Weltcup-Podest geschafft. Die Vorarlbergerin wurde am Dienstag auf der Großschanze von Lillehammer bei teils dichtem Schneefall hinter der zum zehnten Mal in diesem Winter siegreichen Weltmeisterin Maren Lundby (NOR) und der Deutschen Katharina Althaus Dritte. Daniela Iraschko-Stolz belegte Rang vier.