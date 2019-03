Tunnelsperren auf A2: Einsatzkräfte üben Ernstfall

Noch im März: Gräberntunnel und Donnersbergtunnel

Weiter geht es mit den Tunnelübungen am 18. März: Der Gräberntunnel wird ab 19 Uhr gesperrt; der Verkehr zwischen Wolfsberg Nord und Bad St. Leonhard umgeleitet. Am 26. März ist der Tunnel Donnersberg an der Reihe, ebenfalls bereits ab 19 Uhr. Die Umleitung ist zwischen Griffen und St. Andrä geplant. Alle drei Tunnel wurden mit neuen Fluchtwegen ausgestattet.