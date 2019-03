Zahra Lari - Eiskunstläuferin im Hijab!

Ziel: Peking 2022 - große Hindernisse

Das Ziel für die junge Dame heißt Winterolympia 2022 in Peking, dort will sie hin, obwohl die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür in den Vereinigten Arabischen Emiraten alles andere als gegeben sind: „Wir haben nur eine Halle in Abu Dhabi. Die zweite ist anderen Arten des Wintersports vorbehalten, dort wird Eishockey gespielt. Das ist schon alles, was es in den vereinigten Arabischen Emiraten gibt. Diese Schwierigkeiten sind schon okay, schließlich bin ich die erste aus den Emiraten, und wenn man die Erste ist, steht man immer vor Herausforderungen“, sagte die 24-Jährige russischen Medien.