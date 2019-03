Schreibt der Patscherkofel bald schwarze Zahlen?

Bau einer neuen Aussichtsterrasse

Im Frühjahr will der Alpenverein mit dem Bau der Aussichtsterrasse beim Schutzhaus beginnen. Der damals zugesagte Stadt-Anteil beträgt hier laut Scheiber 250.000 Euro. Die Vergrößerung des Parkplatzes scheitert derzeit am politischen Willen - und an der geschützten Haselmaus. Das Kontrollamt prüft noch wegen der Kostensteigerungen beim Bahnbau. Noch immer fehlen in diesem Punkt Rechnungen, schließt Scheiber.